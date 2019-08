Mercoledì 28 Agosto a Cattolica ultimo appuntamento con "Miti sotto le Stelle"

Eventi

Cattolica

| 12:57 - 26 Agosto 2019

Miti sotto le stelle in piazza del Tramonto a Cattolica.

Terzo e ultimo appuntamento con gli antichi e sempre attuali Miti Greci. Dopo la straordinaria partecipazione dei primi due incontri, il gran finale va in scena Mercoledì 28 Agosto, alle ore 21.00, presso la “Piazza del Tramonto” di Cattolica (zona porto-darsena).

Dopo aver preso in considerazione il tema dell’Altro attraverso Teseo e il tema dell’Amore grazie ad Atalanta, questa rassegna si conclude con l’eterno Archetipo del Viandante: Ulisse, il celeberrimo astuto stratega risolutore della guerra di Troia e il protagonista assoluto di quella rete seducente di racconti avventurosi che è l’Odissea.

Durante la serata ci si concentrerà in particolare sull’Ulisse che, una volta terminata la guerra, non vuole altro che tornare a casa, nella sua amata Itaca, ma che, a causa del Fato avverso e dell’insopprimibile Curiositas, finisce per imbattersi in mondi e popoli lontani e sconosciuti, dove pone la sua vita in serio pericolo, sino a rischiare di scivolare nell’oblio del “Nessuno”, per poi infine riconoscersi nuovamente come Ulisse, seppur con un livello di consapevolezza diverso. La sua Vita è un Viaggio a spirale. La Vita di ciascuno di noi è un Viaggio a spirale. Hermes veglia su di noi e ci indica il passaggio.

L'incontro, organizzato e promosso dal Comune e dall'Assessorato alla Cultura di Cattolica, sarà come sempre tenuto dal filosofo Loris Falconi, accompagnato dalle suggestive performance artistiche di Giulia Terenzi, con la partecipazione straordinaria del poeta Loris Ferri e del chitarrista Alessandro Buccioletti. Ingresso libero