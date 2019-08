Riccione, colf avrebbe rubato preziosi e vestiti firmati nella casa dove lavora

Cronaca

Riccione

| 11:48 - 26 Agosto 2019

Avrebbe sistematicamente rubato nella casa dove lavorava, riuscendo ad accumulare circa 9mila euro tra gioielli, abiti firmati e altre cose. Protagonista della vicenda una colf 40enne di nazionalità rumena che sarà processata per furto.

La donna lavorava per una signora riccionese e, ogni due settimane, si recava nell'appartamento per le pulizie. Nel giro di qualche tempo la proprietaria si era resa conto che mancavano alcuni oggetti e aveva chiesto spiegazioni alla colf. La donna ha ammesso di aver portato via solo una collana con diamanti del valore di circa 3mila euro. La riccionese ha così avvisato i Carabinieri che hanno perquisito l'abitazione della collaboratrice domestica trovando diverse cose appartenenti alla datrice di lavoro. La colf sarà processata per furto.