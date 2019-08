TV: Questa sera dalle 19,55 su Vga TeleRimini partono gli appuntamenti con Calcio di Rigore e SportUp

Sport

Rimini

| 08:05 - 26 Agosto 2019

Da questa sera, partano gli appuntamenti calcistici su Rete8 Vga TeleRimini visibile al canale 86 del digitale terrestre.

Nell’ordine, dalle ore 19,55, in Calcio di Rigore, approfondimenti della domenica calcistica dedicati al calcio locale, dibattiti e contributi filmati per la durata di 70 minuti.



Gli ospiti della 1 a puntata saranno gli opinionisti Renzo Baldisserri e Giacomo Alpini, il giornalista del Resto del Carlino Roberto Daltri e il presidente del Villa Verucchio Stefano Mancini. Previsto inoltre un collegamento telefonico con Oscar Cervellieri, presidente della Marignanese Calcio.



Alle ore 21,10 seguirà l'appuntamento con Sport Up, il format dedicato al Rimini Calcio. Gli ospiti della 1a puntata saranno l'opinionista Renzo Baldisserri, l'allenatore Massimo Zanini, l’ex calciatore di Lecce e Parma Stefano Ferrario e il giornalista Roberto Daltri.



Entrambi i programmi saranno presentati da Daniele Manuelli e Silvia Pedini.



Il numero per la diretta valido per messaggistica tradizionale e WhatsApp è il seguente: 333.60.94.299 mentre su Facebook è possibile interagire nelle pagine SportUp Rimini e CalciodiRigore.official







I servizi in Calcio di Rigore saranno:



Presentazione Serie D girone D ed F; presentazione Eccellenza Girone B; presentazione Promozione Girone D, presentazione Promozione Marchigiana (rif. Gabicce Gradara Calcio), presentazione Prima Categoria girone H.



I servizi in SportUp saranno:



Analisi Rimini vs Imolese;iInterviste dopogara; punto sulla situazione societaria con relativa intervista a Nicastro; presentazione del girone B di serie C; analisi della rosa con relativi notizie di calciomercato.