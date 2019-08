Coppa Emilia Promozione: due reti nel primo tempo, Torconca regola il Vis Misano (0-2)

Sport

Misano Adriatico

| 19:34 - 25 Agosto 2019

Un'uscita bassa del portiere del Torconca Hysa.

VIS MISANO - TORCONCA 2-0

VIS MISANO: Sacchi, Fabris, Imola, Lunadei, Politi, Sanchez (1'st Antonietti), Muccioli (18'st Pari), Boldrini (31'st Tonini), Urbinati (39'st Mussoni), Serafini, Savioli (9'st Stella).

A disposizione: Viscini, Pratelli, Baravelli, Parma. Allenatore: Bucci.

TORCONCA CATTOLICA: Hysa, Franciosi, Di Addario (26'st Tombari), Ferrani, Franca, Musabelliu, Ortolani (35'st Cugnigni), Mani (18'st Casoli), Pasolini (41'st Baldini), Brighi, Renzoni.

A disposizione: Mancini, Averhoff, Harrach, Zavatta. Allenatore: Vergoni.



ARBITRO: Xhafa di Ravenna (assistenti Mazzotti e Ravaioli di Ravenna).

RETI: 37'pt Pasolini, 41'pt Ortolani.

NOTE: ammoniti Pasolini, Ortolani, Mani, Brighi, Politi, Fabris.



Esordio amaro per il Vis Misano in Coppa Italia di Promozione, con il Torconca che passa al Santamonica con un secco 2 a 0.



Parte subito bene la squadra ospite, che al 6' sugli sviluppi di un corner chiama alla parata in tuffo il giovane Sacchi su tiro di Musabelliu. La prima occasione pericolosa del Misano arriva solo al 26', quando Fabris intercetta un disimpegno difensivo ospite e serve Savioli che calcia da fuori, ma Hysa blocca; un minuto dopo Urbinati sfiora la rete con la difesa che salva sulla linea a portiere ormai battuto. Quando il Misano sembrava avere ormai trovato il piglio giusto, un'errore in disimpegno spiana la strada a Brighi che dalla trequarti serve Pasolini che in uno contro uno batte Sacchi in uscita, firmando cosi' il vantaggio ospite al 37'. Dopo un breve cooling break si torna in campo, ma la musica non cambia e un'altra disattenzione locale favorisce la rete di Ortolani che dopo essersi involato sulla fascia a tu per tu con il portiere locale lo spiazza, raddoppiando al 41'.



Nel secondo tempo mister Bucci prova a risolvere il match dalla panchina con nuovi innesti, ma la prima occasione e' nuovamente per il Torconca con Pasolini, ma questa volta Sacchi si supera e para. Il ritmo cala e si vedono piu' fraseggi, gli ospiti difendono il risultato e il Misano cercano quanto meno di accorciare le distanze. Al 61' Urbinati dalla destra mette un bel traversone per Stella che non riesce a toccare la sfera per il tap in vincente. Sempre dallo stesso lato, all'85', Antonietti crossa sul secondo palo dove trova libero il giovanissimo Mussoni, che non ci pensa due volte e calcia al volo, il suo tiro sembrava destinato all'incrocio, ma Hysa ci mette i guantoni e gli nega cosi' la gioia del primo gol.