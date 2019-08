Scontro alla rotonda, ragazza in scooter batte la testa: interviene l'eliambulanza

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 18:29 - 25 Agosto 2019

I rilievi della Stradale sul luogo dell'incidente.

Alle 16 di domenica 25 agosto si è verificato un incidente in via Roma a San Giovanni in Marignano. Un anziano al volante di una Fiat Evo, appena ripartito dallo stop per immettersi nella rotonda, si è scontrato con uno scooter Scarabeo guidato da una ragazza che procedeva in direzione del centro. La giovane, che si stava recando al lavoro, ha riportato un trauma cranico. Il personale del 118 ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza, per il trasporto all'ospedale Bufalini di Cesena. I rilievi del sinistro affidati alla Polizia Stradale di Riccione.