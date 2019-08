Giostraia morta a Rimini a causa di una scossa elettrica: il padre indagato

Cultura

Rimini

| 17:10 - 25 Agosto 2019

Interno del tribunale di Rimini.

E' indagato con l'ipotesi di omicidio colposo il padre della giostraia 39enne morta lo scorso 20 agosto a Miramare di Rimini. La causa del decesso una scarica elettrica sprigionatasi all'interno del Luna Park e che aveva portato la donna a cadere dalla scala su cui stava smontando delle attrezzature. E' quanto riportano i quotidiani locali riminesi. L'autopsia eseguita sul corpo della donna ha confermato la scarica elettrica come motivo del decesso. I fatti risalgono a cinque giorni fa quando i medici erano intervenuti al Luna Park chiamati per la caduta della 39enne da una scala mentre stava lavorando ad alcune attrazioni: per la donna non c'era stato nulla da fare. Il padre è ora indagato in quanto datore di lavoro della vittima.