San Marino Comics Run, tra due ali di folla vince Michele Agostini

| 17:04 - 25 Agosto 2019

Michele Agostini al traguardo.

Sabato 24 agosto, nella cornice del festival San Marino Comics, si è svolta la quarta edizione della San Marino Comics Run, la gara podistica che ripercorre le contrade e i sentieri del centro storico di San Marino, sulle tracce di Lupin III.

Tanti sono stati gli atleti competitivi e non che hanno preso parte all'evento: oltre 250 partecipanti al via in Piazza della Libertà. Unica nel suo genere, la Smr Comics Run attraversa le caratteristiche strade del centro storico per inoltrarsi fino al sentiero delle torri, offrendo panoramiche incredibili.



Mentre per i non competitivi e Corporate Run si trattava di percorrere il tracciato una sola volta, per un totale di 4 chilometri, gli atleti competitivi si sono impegnati in un percorso di 8 chilometri. Ad inaugurare le competizioni, le gare giovanili sul circuito di 400 mt, con bambini e famiglie esaltati da un tifo da stadio.



Una manifestazione sportiva che in quattro anni ha saputo creare un'atmosfera magica ed irripetibile altrove, in grado di attirare concorrenti da Paesi lontano, come: Brasile, Regno Unito, Germania, Giappone, Romania, Ucraina, Stati Uniti, Polonia.



Sin dalla partenza, decisamente aperta la sfida nel gruppo di testa molto agguerrito, che sulle salite delle torri medioevali è riuscito a distaccare di almeno 1 minuto gli inseguitori. Due ali di folla hanno accolto e incitato tutti i partecipanti sino al traguardo in Piazza della Libertà, davanti al Palazzo Pubblico illuminato dalla magica luce del tramonto.



Fra le donne la vincitrice è stata Luana Leardini (36'50"), seconda Martina Pedrotti e terza Fausta Borghini. Fra gli uomini ha risaltato la performance di Michele Agostini (30'21"), il primo a staccare il traguardo. Al secondo posto Enrico Benedetti, seguito da Fabio Perazzini in terza posizione.



Le classifiche della della SMR Comics RUN 2019



Classifica Donne:

1. Luana Leardini (GS Gabbi - ITA) 36' 58"

2. Martina Pedrotti (Run Card - ITA ) 39' 01"

3. Fausta Borghesi (San Patrignano - ITA) 39' 04"



Classifica Uomini:

1. Michele Agostini (GPA San Marino - SMR) 30' 21"

2. Enrico Benedetti (San Patrignano - ITA) 30' 29"

3. Fabio Perazzini (Run Card - ITA) 30' 40"



Classifica San Marino Corporate Run:

1. Bat-Titano

2. Le Bosche

3. Ciacci Gioielleria