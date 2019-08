Calcio sammarinese: il Cosmos supera 4-1 il Riviera United in amichevole

Sport

Repubblica San Marino

| 16:57 - 25 Agosto 2019

Da sinistra la prima maglia del Cosmos, la seconda e le due divise da portiere.

Subito una vittoria per la Società Sportiva Cosmos nella prima partita amichevole della nuova stagione sportiva. Sconfitto 4-1 il Riviera United, neonata società calcistica militante nel campionato riminese di Terza Categoria, dopo una prima settimana di allenamenti tenutasi a San Vito.

Ieri pomeriggio, sempre nella frazione romagnola, tutti e 5 i gol sono arrivati nel secondo tempo dopo un primo tempo molto equilibrato. Ad aprire le marcature, al 5', ci ha pensato la punta gialloverde Manuel Canini, che ha voluto subito dimostrare a tutti una grande voglia di voler chiudere a chiave al più presto nel dimenticatoio la scorsa stagione, la prima nel club di Serravalle, in cui ha segnato solo 3 reti tra campionato e Coppa Titano. Dopo il pareggio della formazione avversaria, firmato da Manfroni al 13', gli uomini di mister Protti non si sono lasciati prendere dallo sconforto: sono sempre rimasti in partita tanto da trovare la via del gol altre tre volte grazie al nuovo acquisto Matteo Ferrari, autore di una doppietta (20' e 32'), e a Francesco Baschetti, alla sua terza stagione al Cosmos, a 5 minuti dalla fine del match. Soddisfatti per questo successo, molto convincente sotto ogni punto di vista, i tifosi, i giocatori, lo staff tecnico e la dirigenza del team gialloverde.

Già da domani partirà la seconda settimana di lavoro per il club gialloverde all'Ezio Conti di Dogana, completamente rinnovato dopo i lavori di rifacimento volti alla realizzazione di un nuovo campo in sintetico e di dimensioni regolamentari per le competizioni calcistiche europee. Sempre domani si terranno al San Marino Stadium di Serravalle il conferimento del titolo di membro d'onore a Giorgio Crescentini, storico presidente della Federcalcio sammarinese, che ha guidato ininterrottamente dal 1985 al 2017, e il sorteggio dei calendari di campionato e Coppa Titano 2019-2020, in cui verranno annunciate le date e gli orari delle partite della Società Sportiva Cosmos.