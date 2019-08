FOTO Una dozzina di meduse avvistate al porto canale di Rimini: ecco il perché

Attualità

Rimini

| 13:05 - 25 Agosto 2019

Le meduse avvistate al porto canale (foto Max Croatti).

Una dozzina di meduse è stata avvistata questa mattina al porto canale di Rimini, come attestato dalle foto inviateci da un nostro lettore. Sono esemplari vivi e anche di grandi dimensioni. "I bollettini di Arpae non rilevano anomalie, quindi non è un problema di acqua inquinata o cose del genere", spiega Federico Antonioli di Centro Meteo Emlia Romagna. "La concentrazione di meduse con il mare caldo è possibile, poi essendo stato localmente mosso, nei giorni scorsi, è possibile che siano state trascinate più verso riva", precisa. Sono esemplari comunque facili da trovare nelle acque del mar Adriatico, una maggior presenza è stata dunque favorita dalle temperature più elevate.