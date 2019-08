Rimini, tempo stabile e soleggiato: qualche temporale 'insidia' le zone interne

Attualità

Rimini

| 12:29 - 25 Agosto 2019

Panorama costiero (Foto Stefano Giacomini).

Si avvicina la fine dell'estate meteorologica, ma le temperature già da domenica 25 agosto subiranno un incremento, con valori over 30 nelle zone di pianura interna. Lunedì saranno possibili alcuni temporali in Appennino, in sconfinamento sulla fascia collinare, ma la prima parte di settimana sarà caratterizzata da tempo in prevalenza stabile, specie sulla costa, come rilevano i previsori di Centro Meteo Emilia Romagna.



Lunedì 26 Agosto 2019



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: In prevalenza sereno al mattino, aumento della nuvolosità cumuliforme nel pomeriggio, con addensamenti più compatti a ridosso dei rilievi.

Precipitazioni: assenti al mattino, nel corso del pomeriggio probabili temporali in Appennino con locali sconfinamenti sulla fascia collinare. Assenti su pianura e costa.

Temperature: stazionarie, con valori minimi compresi tra +17°C (zone interne) e +21°C (costa) e valori massimi compresi tra +28°C(costa) e +31°C (zone interne).

Venti: dai quadranti settentrionali, localmente moderati.

Mare: poco mosso. Radiazione UV: 6 (alta).

Attendibilità: molto alta.



Martedì 27 Agosto 2019



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: In prevalenza sereno, salvo locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in aumento, con valori minimi compresi tra +18°C(zone interne) e +22°C(costa) e valori massimi compresi tra +29°C (costa) e +32°C (zone interne).

Venti: a regime di brezza.

Mare: da calmo a poco mosso. Radiazione UV: 7 (alta).

Attendibilità: molto alta.



Mercoledì 28 Agosto 2019



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: Da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso per il transito di nubi stratificate, a tratti più compatte.

Precipitazioni: probabili rovesci in orario pomeridiano sui settori appenninici con sconfinamento fin sulla fascia collinare. Pressoché assenti sulla pianure e sul settore costiero.

Temperature: in aumento nei valori minimi, compresi tra +19°C(zone interne) e +23°C (costa), in diminuzione nei valori massimi, compresi tra +27°C(costa) e +30°C (zone interne).

Venti: a regime di brezza, localmente moderati nel pomeriggio lungo la costa.

Mare: da calmo a poco mosso. Radiazione UV: 7 (alta).

Attendibilità: alta.



LINEA DI TENDENZA: seconda parte della settimana che vedrà una maggior variabilità, con nuvolosità irregolare e precipitazioni che saranno più probabili, specie nelle ore pomeridiane e a ridosso dei rilievi. Tra Venerdì 30 Agosto e Domenica 1 Settembre aumenterà la probabilità di pioggia anche in prossimità del settore costiero, in un contesto che comunque necessita ancora di ulteriori valutazioni. Temperature in flessione con valori massimi non oltre i +29/30°C.



