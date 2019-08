Parcheggia il suv nello spazio disabili usando il pass della madre che però è casa

Cronaca

Misano Adriatico

| 07:29 - 25 Agosto 2019

Pass invalidi.

Un 50enne è stato fermato da una pattuglia della polizia Municipale, a Misano Adriatico, dopo aver parcheggiato il suo suv in uno spazio riservato alle persone disabili, utilizzando il contrassegno utilizzato alla madre, che però si trovava a casa. L'uomo è stato sanzionato: aveva lasciato il veicolo in sosta per l'intera giornata, utilizzando in maniera impropria il permesso disabili di un'altra persona. Un episodio a cui ha dato visibilità lo stesso corpo di Polizia Municipale, sui propri social, per invitare i cittadini a comportarsi seguendo le regole, ma anche a segnalare persone che abusino del contrassegno per disabili: "Aiutateci anche voi a tutelare le categorie più deboli, chiamate lo 0541 649444". Sempre sui social del corpo della Polizia Municipale viene ricordato che "il contrassegno può essere utilizzato su qualsiasi veicolo esponendolo in maniera ben visibile e in originale, purché la persona titolare sia presente e pertanto ne possa usufruire".