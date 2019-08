La fresca bontà dei gelato ha conquistato Santarcangelo: questa sera si replica

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 18:28 - 24 Agosto 2019

Santarcangelato nella serata di venerdì.

Oltre 10 mila le coppette che ieri sera si sono riempite di 15 nuovi gusti di gelato per la prima delle due serate di SantarcanGelato. Un successo oltre le aspettative quello della serata di venerdì 23 agosto che ha rallegrato l’Associazione Città Viva e la ProLoco.

Marco Adelfio, l’organizzatore, commenta così: “Dopo 4 anni dall’ultima edizione i punti interrogativi erano molti. Anche se il ritorno di SantarcanGelato era richiesto da tante persone nessuno poteva prevedere il successo di ieri sera”. E infatti, ieri sera, le strade del centro di Santarcangelo si sono colmate fino a livelli che solo Calici Santarcangelo o San Martino avevano lasciato intravedere.



File lunghe ma molto scorrevoli a tutte le postazioni di gelato: ciascuna proponeva 2 nuovi e ricercati gusti. Il gradimento della gente accorsa è stato assoluto e fino alla mezzanotte la presenza nel centro è stata notevole.

Per i più piccoli molto apprezzato il Mercatino dei Bambini (che questa sera verrà sostituito con uno spettacolo di burattini e l’animazione di un coinvolgente giocoliere) e il laboratorio del Gelato, che invece anche questa sera verrà riproposto, alle 21 e alle 22.

Grande anche il successo dell’iniziativa “Un Giocattolo è per tutti” che nella giornata di ieri ha donato ai bambini più bisognosi 2 scatoloni colmi di giocattoli, donati dai piccoli partecipanti.



Questa sera si replica, dalle 19 con l’apertura delle casse e delle gelaterie, e dalle 21 con l’animazione in piazza per i più piccoli e la musica dal vivo in centro per i più grandi.

Oggi un’altra gustosissima serata ci attende ancora a Santarcangelo, con le bontà di SantarcanGelato.