Calcio giovanile, a Santarcangelo nasce Football Club Young: il progetto per il rilancio

| 18:03 - 24 Agosto 2019

Lo stadio di Santarcangelo Valentino Mazzola.





Football Club Young Santarcangelo sarà la nuova società dalla quale ripartirà il calcio

santarcangiolese. La nuova compagine, recentemente costituita, con Nelson Nicolini presidente, Matteo Fontana vice presidente e Andrea Boldrini amministratore delegato, inizierà la propria attività lunedì 2 settembre.

Il progetto ha lo scopo di evitare la totale dispersione del patrimonio esistente ed avviare un modello di gestione societaria innovativo. Prevede diversi step: nella primissima fase verrà affrontata l’emergenza di far ripartire l’attività agonistica, che nella stagione sportiva 2019/20 riguarderà esclusivamente il settore giovanile la cui responsabilità tecnica viene affidata a Gabriele Farotti.

Contestualmente, verrà avviata la costruzione di un assetto societario solido e radicato sul territorio cercando di coinvolgere sia persone che hanno dimostrato capacità gestionali in ambito sportivo che imprenditori che hanno a cuore le sorti del calcio santarcangiolese.

"I giovani saranno sempre in primo piano, la loro crescita, psicofisica, tecnica ed umana sarà affidata ad istruttori di provata capacità ed affidabilità e ad una struttura organizzativa professionale, il nostro sogno è quello di avere una prima squadra composta da tutti ragazzi della canetra gialloblu - dice il presidente Nicolini - Per raggiungere i nostri obiettivi, che nel medio-lungo termine sono molto ambiziosi, saranno necessari investimenti sia sulle strutture che in risorse umane pertanto dobbiamo costruire una società solida con il coinvolgimento delle forze imprenditoriali e delle persone del territorio, far parte del SANTARCANGELO YOUNG sarà un orgoglio".

L’attività inizierà presso lo Stadio Valentino Mazzola in via della Resistenza con il seguente programma:

Gruppo 2007/2008 lunedì 2 settembre ore 15.00

Gruppo 2009/2010 lunedì 9 settembre ore 17.00

Gruppo 2011/2012 lunedì 16 settembre ore 17.00

Gruppo 2013/2014 lunedì 16 settembre ore 17.00

Per qualsiasi informazione contattare: santarcangeloyoung@gmail.com

oppure 338 - 7678504 Gabriele.