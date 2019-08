Calcio Eccellenza, la Fya Riccione si rinforza col centrocampista offensivo Giunchetti

Sport

| 14:56 - 24 Agosto 2019

Il centrocampista Luigi Giunchetti.



Il mercato della Fya Riccione si chiude con un colpo a sorpresa. Arriva in biancoazzurro Luigi Giunchetti, centrocampista offensivo classe 1997 ex San Marino, Savignanese, Alma Fano e Valfoglia. “Si tratta della classica ciliegina finale” commenta il DS Beppe Terenzi “Giunchetti è un giocatore tecnico che non avrà difficoltà ad integrarsi con Docente, Albini e tutti i nostri validi giovani del reparto offensivo. Luigi si allena con il gruppo già da più di tre settimane e sono sicuro che farà crescere il valore assoluto della nostra squadra”. Il nuovo acquisto sarà disponibile già per l’esordio di domenica in Coppa previsto allo Stadio Nicoletti alle 16.30 contro il Coriano.