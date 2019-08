Tutti con il naso all'insù: spettacolo delle Frecce Tricolori il primo settembre a Rimini

Attualità

Rimini

| 14:44 - 24 Agosto 2019

Le evoluzioni delle Frecce Tricolori, la celebre pattuglia acrobatica nazionale, segnano il momento più atteso del "Rimini Air Show 2019", kermesse dedicata al volo organizzata da Comune di Rimini, Aeronautica Militare, Aero Club di Ancona in programma domenica primo settembre alle 17 nell'area del Grand Hotel e nei cieli della spiaggia su cui si affaccia la struttura amata da Federico Fellini.



Lo show delle Frecce che voleranno sullo specchio d'acqua che va dal Porto canale e piazzale Marvelli che segnerà la fine della rassegna aperta dal primo pomeriggio con il volteggio di un elicottero HH 139 AM per il soccorso e la ricerca del 15/o Stormo di Cervia che davanti alla spiaggia del Grand Hotel calerà la Bandiera nazionale sulle note dell'Inno di Mameli.



L'esibizione domenicale delle Frecce Tricolori sarà anticipata, venerdì 30 agosto, dalle prove con l'unica differenza nell'uso dei 'fumi' che saranno solo di colore bianco.