Nuova bretella di collegamento tra via Ferrarin e via Ravenna a Bellaria-Igea Marina

Bellaria Igea Marina

| 14:30 - 24 Agosto 2019

La nuova bretella pronta per essere aperta.

Lunedì 26 agosto aprirà ufficialmente la nuova bretella di Bellaria-Igea Marina tra via Ravenna, via Ferrarin e via dei Saraceni, in prossimità del lungo fiume. Si tratta di un’opera strategica di grande importanza per la viabilità, come sottolineano il vice sindaco Brunoangelo Galli e l’assessore Cristiano Mauri.



Il nuovo percorso collega la vecchia statale all’altezza dell’uscita Bellaria dalla Statale 16 alla sponda Igea del lungo fiume passando attraverso via Ferrarin, con la creazione di due nuove rotatorie in quest’ultima intersezione e all’incrocio con via Ravenna.

L’opera di riqualificazione urbana nasce dalla volontà di fluidificare e mettere in sicurezza l’innesto della Statale 16 su via Ravenna: un incrocio che, non a caso, è stato teatro negli anni di numerosi incidenti stradali. L’opera è destinata a ridisegnare la viabilità in zona Igea Marina e permetterà di superare anche altre criticità, come l’accesso in via Ferrarin.

L’intervento vuole riqualificare la strada tra nord e sud. L’amministrazione si è definita davvero soddisfatta, visto che l'opera ultimata sarà completamente fruibile per l'inizio dell'anno scolastico con indubbio vantaggio per la viabilità dell'intera area.