Sorpreso a vendere cocaina per 180 euro a un 53enne di Bellaria: arrestato

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 12:45 - 24 Agosto 2019

Pattuglia dei Carabinieri di Bellaria.

Venerdì sera 23 agosto i Carabinieri di Bellaria Igea Marina, guidati dal luogotenente Antonio Amato, hanno arrestato un 40enne barese, pregiudicato e residente da anni nel riminese. L'uomo è stato sorpreso in via Rubicone mentre cedeva due dosi di cocaina da un grammo ciascuna a un 53enne di Bellaria, in cambio di 180 euro. Il pusher, arrestato in flagranza per spaccio, aveva con sé altre due dosi di cocaina dal peso di 18,5 grammi, 30 grammi di marijuana e il materiale per il confezionamento delle dosi. Processato per direttissima, il 40enne è stato condannato a 1 anno e 11 mesi di reclusione, oltre al pagamento di 3500 euro, tornando in libertà per l'applicazione della sospensione condizionale della pena.