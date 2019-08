DIRETTA TESTUALE Calcio C: Rimini - Imolese LIVE 1a giornata

Sport

Rimini

| 15:55 - 25 Agosto 2019

Diretta testuale Rimini Imolese 1a giornata Serie C girone B.

PARZIALE: 0-0



RIMINI:

In panchina:

All. Cioffi.



IMOLESE:

In panchina:

All. Coppitelli.



ARBITRO:

RETI:

NOTE:



LE STATISTICHE

Quello in programma oggi alle 17,30 è il ventisettesimo confronto tra Rimini e Imolese sul prato del Romeo Neri. Il bilancio dei precedenti 26 incontri vede prevalere nettamente i biancorossi di casa con 20 vittorie a fronte di soli 4 successi ospiti. Completano il quadro appena 2 pareggi, con il segno "x" dunque vero latitante storico del match Rimini-Imolese.

Ultima vittoria Rimini: stag 2018-19 Rimini-Imolese 2-0 in serie C

Ultimo pareggio: stag 1969-70 Rimini-Imolese 0-0 in serie C

Ultima vittoria Imolese: stag 2001-02 Rimini-Imolese 0-1 in serie C2