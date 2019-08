A Riccione doppio omaggio tra cinema e musica al grande Lucio Battisti

Eventi

Riccione

| 11:49 - 24 Agosto 2019

Una scena del film "Un'avventura".

Domenica 25 agosto Cinema in giardino, l'arena della biblioteca viale Lazio Riccione, propone il film Un'avventura (ore 21.20) una romantica storia diretta da Marco Danieli e raccontata sulle meravigliose note delle canzoni di Lucio Battisti, un musical con protagonisti Laura Chiatti e Michele Riondino che celebra il genio di Lucio Battisti e racconta una storia d'amore dove, sulle note di Io vivrò (senza te), Non è Francesca, Acqua azzurra, acqua chiara, Dieci ragazze per me e Balla Linda i due amanti si innamorano, si perdono, si ritrovano, si rincorrono e si tradiscono.



Sempre Domenica 25 tributo a Lucio Battisti con l'ultimo concerto della rassegna Albe in controluce organizzato dal Comune di Riccione con il gruppo musicale Lato B. Il Canzoniere di Lucio Battisti (ore 5.30, Samsara beach 132 ingresso gratuito).



In caso di maltempo Cinema in Giardino si sposta al Cinepalace Riccione.