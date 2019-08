Musica e cibo latino-americano protagonisti a Cattolica, con Zumba e balli di gruppo

Attualità

Cattolica

| 11:46 - 24 Agosto 2019

Il festival Latinos a Cattolica.

Prosegue oggi e domani (24-25 agosto) a Cattolica “Latinos”, il festival a tema latino-americano, che da giovedì scorso anima Piazza delle Nazioni. Un appuntamento organizzato da “Tipico Eventi” con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Cattolica, Assessorato al Turismo. Un'esperienza unica ricca di musica, artigianato e gastronomia con la possibilità di gustare sapori “lontani” grazie ai numerosi food truck che, a partire dalle 16,00, propongono il meglio delle cucine tipiche di Venezuela, Colombia, Perù, Messico, Brasile, Cuba e molti altri. Immancabili i Cocktail tipici come il Caipirinha brasiliano, il Pisco Sour peruviano o il Cuba Libre cubano. Ed ancora spazio a musica e danze, attività ludiche e giochi per tutte le età.



In particolare oggi, alle 20,00, previsto lo show “capoiera do Brasil & samba” mentre domenica, sempre dalle 20,00, lo spettacolo prevederà Zumba ed a seguire balli di gruppo. Ad alternarsi sul palco gli animatori e le scuole di danza di “Grancaribe Rimini”, “The Castro Family” e “Corazon Habanero”.



“Vi aspettiamo a Cattolica – ha commentato l'Assessore al Turismo Nicoletta Olivieri - per questo meraviglioso weekend di festa. Gli ingredienti per trascorrerlo insieme ed in allegria ci sono tutti: il buon cibo, il ritmo trascinante della musica latina e la simpatia contagiosa di ballerini ed animatori. Non potete mancare: vamos!”