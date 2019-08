Attualità

Rimini

| 11:38 - 24 Agosto 2019

La staccionata crollata (foto di un nostro lettore).

Un lettore di altarimini.it segnala il crollo di una parte della staccionata in legno, lungo il percorso ciclopedonale dell'Ausa, in zona Grotta Rossa a Rimini. "E' pericoloso, visto che non c'è protezione per l'argine del fiume, ma soprattutto per la presenza di chiodi arrugginiti".