Concorso per gelato gourmet, vince Andrea Marconi chef de La Sangiovesa

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 10:50 - 24 Agosto 2019

Lo chef della Sangiovese Andrea Marconi premiato al Mo.Ca Challenge.

Andrea Marconi, chef de La Sangiovesa è il vincitore del Mo.Ca Challenge sezione chef, che si è tenuta ieri sera venerdì 23 agosto a SantarcanGelato, con il suo gelato intitolato "Romagna, Toscana, Havana".



Molto apprezzati dalla speciale Giuria, composta dal Vice Sindaco di Santarcangelo di Romagna Emanuele Zangoli, Giorgia Pulcinelli, Primula Lucarelli, Elena Lazzarini Monaco, Fabio Parri e un bimbo molto goloso Gianmaria Sanchi, anche le altre proposte gourmet degli altri ristoranti (da Mario, Il Passatore, I Galletti e Lavatoio) che hanno partecipato alla serata.



Il concorso proseguirà questo sabato 24 agosto dalle 19.00 alle 20.00 con i maestri gelatieri del nostro territorio.

L'azienda Mo.Ca, che dal 1952 commercializza prodotti e attrezzature per gelaterie, pasticcerie e panetterie, ha scelto di sostenere la Festa del Gelato di Santancargelo che si svolge in questi giorni con diverse iniziative in programma.