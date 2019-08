Riccione, approvato accordo che regola rapporti con i volontari della protezione civile

Attualità

Riccione

| 09:55 - 24 Agosto 2019

Giunta Comunale di Riccione.

È stato approvato dalla giunta comunale di Riccione, venerdì mattina, l’accordo che disciplina i rapporti tra l’amministrazione comunale e le associazioni di volontariato per le attività di protezione civile.

Il Comune di Riccione, in questo ambito in qualità di capofila della Riviera del Conca, regolamenta i rapporti tra questi soggetti al fine di favorire e agevolare gli interventi della protezione civile, organizzare le esercitazioni, la formazione e l’aggiornamento del personale e della popolazione e la partecipazione alle attività di pianificazione intercomunale.

“Il ruolo che svolgono le associazioni di volontariato di protezione civile è una preziosa componente sia delle attività di prevenzione che di quella di soccorso. - sottolinea l’assessore Elena Raffaelli - Le donne e gli uomini che ne fanno parte prestano gratuitamente aiuto e assistenza in svariate situazioni e contribuiscono tutti i giorni alla previsione e alla prevenzione dei rischi che interessano il nostro territorio. Una risorsa straordinaria in termini di competenze acquisite nel tempo e capacità operativa. Affiancarli e sostenerli è doveroso in quanto tassello fondamentale del sistema complessivo di protezione civile”.