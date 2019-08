La biblioteca di Riccione in tour sulla spiaggia, con letture per i bambini

Attualità

Riccione

| 09:36 - 24 Agosto 2019

Letture in spiaggia di Riccione.

Chiude la prossima settimana la rassegna Storia e Storie in spiaggia il tour estivo a cura della biblioteca comunale e del Museo del territorio che nella bella stagione si trasferiscono al mare con le letture animate e i laboratori archeologici dedicati ai bambini. Gli incontri sono cominciati il 2 luglio scorso e hanno avuto cadenza settimanale, portando fiabe, letture animate, laboratori didattici e libri in prestito direttamente sotto l’ombrellone, ogni volta in uno stabilimento diverso.

“Siamo molto contenti di questa esperienza e ogni anno la riproponiamo con entusiasmo – commenta l’assessore Alessandra Battarra. Ad ogni edizione aumenta il numero dei bambini che partecipano e dei genitori soddisfatti delle attività. Così come accade per altre iniziative che abbiamo messo in campo, il nostro obiettivo è portare i servizi bibliotecari e museali fuori dai classici contenitori e avvicinare il più ampio pubblico possibile sia per farli conoscere, anche ai nostri turisti, sia per accompagnare i più giovani, facendoli divertire, al piacere della lettura e alla conoscenza della storia del mondo. Questo ricco palinsesto di appuntamenti non sarebbe possibile senza la collaborazione degli operatori di spiaggia, che colgo l’occasione per ringraziare, sempre così disponibili ad ospitare l’iniziativa”.

Gli ultimi due appuntamenti di Storia e Storie in spiaggia sono in programma martedì 27 agosto (ore 10, bagni 98) con i laboratori archeologici e mercoledì 28 agosto (ore 17.30, spiaggia 107).

Le letture sono affidate alle lettrici volontarie della biblioteca, mentre i laboratori creativi sono a cura del personale del Museo del territorio.

La partecipazione a tutti gli appuntamenti è libera e non occorre prenotazione. Le letture animate si rivolgono a tutti i bambini di età compresa tra i 3 e i 9 anni, mentre i laboratori storico-didattici sono adatti anche ai più grandi, dai 5 ai 13 anni.