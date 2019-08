VIDEO Violento scontro frontale nel riminese: tre feriti, uno è grave

Cronaca

Coriano

| 22:32 - 23 Agosto 2019

Tre persone sono rimaste ferite in uno scontro frontale tra una Fiat Punto e un fuoristrada Suzuky, avvenuto venerdì a Mulazzano di Coriano. I due veicoli sono stati completamente distrutti. Poco dopo le 18.00, in via monte Olivo 64, la squadra dei Vigili del Fuoco di Rimini ha messo in sicurezza le vetture ed estratto marito e moglie dalle lamiere della Punto, mentre l'altra persona a bordo del Suzuky ha riportato ferite più lievi. Per soccorrere il ferito più grave è intervenuto l'elisoccorso, che ha trasportato una donna di 45 anni al 'Bufalini' di Cesena. Sul posto, per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta la polizia Municipale intercomunale.