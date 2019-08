Sport

Rimini

| 19:21 - 23 Agosto 2019

Aglietti e Stallone.

Due "under" in arrivo al Cattolica Sm. Ingaggiati il portiere Tommaso Aglietti e il centrocampista Kevin Stallone, entrambi classe 2000. Aglietti è il figlio di Alfredo Aglietti, ha giocato nella primavera della Virtus Entella e in serie D con Forlì e Gavorrano. Stallone militava in D al Sorrento e in estate è stato ingaggiato dalla Juve Stabia.