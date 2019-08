Rimini: rifiuta di dare una sigaretta, aggredito con un coccio di bottiglia

Cronaca

Rimini

| 14:49 - 23 Agosto 2019

Ingresso della Questura di Rimini.

Un 18enne magrebino è finito in ospedale dopo essersi presentato in Questura sanguinante, con ferite dietro al collo e alle braccia. Secondo quanto raccontato dal giovane, un altro nordafricano, nel tardo pomeriggio di giovedì, lo avrebbe aggredito con un coccio di bottiglia come rappresaglia per essersi rifiutato di dargli una sigaretta. L'aggressione sarebbe avvenuta nei pressi del Ponte di Tiberio. Il 18enne è riuscito a scappare e ad arrivare in Questura, dove è stato soccorso dal personale del 118, prima del trasporto all'ospedale Infermi di Rimini.