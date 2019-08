Riccione, nidi e scuole infanzia inizieranno le lezioni il 23 settembre

Attualità

Riccione

| 13:38 - 23 Agosto 2019

Scuola di infanzia (foto di repertorio).

L’anno scolastico per i nidi e le scuole dell’infanzia avrà inizio lunedì 23 settembre 2019.



Nel corso dell’anno sono definite le seguenti chiusure:



- Festività natalizie: da martedì 24 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020 (riaperture dei servizi martedì 7 gennaio 2020)

- Festività pasquali: da giovedì 9 aprile 2020 a martedì 14 aprile 2020 (riapertura dei servizi mercoledì 15 aprile 2020)

- Festività con chiusura dei servizi:

venerdì 1° novembre 2019

lunedì 11 novembre 2019

venerdì 1° maggio 2020

martedì 2 giugno 2020



Si evidenzia che i nidi e le scuole dell’infanzia comunali rimarranno chiusi anche nelle giornate di lunedì 23 dicembre 2019 e lunedì 1° giugno 2020.

“Nella scelta della programmazione dei giorni di chiusura – commenta l’assessore ai servizi educativi Alessandra Battarra – abbiamo cercato di conformarci il più possibile al calendario statale, così da creare meno disagio e quindi facilitare l’organizzazione famigliare ai genitori che hanno figli in istituti diversi”.



Per quanto riguarda gli orari di ingresso e uscita qui di seguito viene elencato il dettaglio:



Nidi d’infanzia

Anticipo: dalle ore 7.45 alle ore 8.30 (solo per i bambini autorizzati)

Ingresso generalizzato: dalle ore 8.30 alle ore 9

Uscita intermedia: dalle ore 13 alle ore 13.15

Uscita generalizzata: dalle ore 15.30 alle ore 16

Prolungamento: dalle ore 16,01 alle ore 17.30 (solo i bambini autorizzati del nido d’infanzia Rodari)



Scuole dell’infanzia

Anticipo: dalle ore 7.45 alle ore 8.30 (solo per i bambini autorizzati)

Ingresso generalizzato: dalle ore 8.30 alle ore 9

Uscita intermedia: dalle ore 13 alle ore 13.30

Uscita generalizzata: dalle ore 15.30 alle ore 16

Prolungamento: dalle ore 16,01 alle ore 17.30 (solo i bambini autorizzati del nido d’infanzia Rodari)