Parchi Murri e Marecchia al setaccio dei cani antidroga della Polizia Municipale di Rimini

| 12:55 - 23 Agosto 2019

I controlli della Polizia Municipale con l'unità cinofila.

Dalle 17 di giovedì 22 agosto la Polizia Municipale di Rimini ha effettuato controlli al parco Murri di Miramare e al Parco Marecchia, impegnando le quattro unità cinofile e ei cani Pablo, Thor, Bruce e Iago. Sono state venticinque le persone controllate, ben 21 nei terreni adicenti al parco Marecchia, ma non sono emerse criticità, né sono state scoperte dosi di droga occultate. L'operazione è stata coordinata dal commissario Carla Tavella, con l'impiego di 9 uomini, due in abiti civili. "Una forma di servizio integrato, che per il prossimo anno si avvia alla piena operatività, per arrivare ad un completo e capillare presidio del territorio, con un effettivo beneficio sul controllo, la sicurezza e il monitoraggio dei luoghi pubblici della città", spiega l'amministrazione comunale di Rimini in una nota.