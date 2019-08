Rifiuti, tre bidoni dell'umido per servire 200 famiglie a Viserba

Attualità

Rimini

| 11:47 - 23 Agosto 2019

I rifiuti nei pressi di via Sacco e Vanzetti a Viserba.

Meno bidoni della raccolta differenziata dell'umido, che già non erano sufficienti, con conseguente accumulo di sacchetti sul ciglio della strada. La segnalazione arriva da un nostro lettore e riguarda una via a Viserba Monte. "Vorrei segnalare una situazione incresciosa che sta accadendo a Viserba in via Sacco e Vanzetti" scrive il nostro lettore "dove da qualche settimana hanno ridotto i bidoni adibiti all'umido anche se erano insufficienti. Ora ne hanno lasciati 3 per servire più di 200 famiglie." Il cittadino lamenta il fatto che gli stessi bidoni vengono svuotati saltuariamente e, pur avendo provveduto a segnalare la cosa tramite la app "Il rifiutologo", la situazione non è migliorata. "Questa settimana sono 5 giorni che non passano a svuotare ma solo a portare via quelli esterni. Si può immaginare la puzza vicino alle macchine parcheggiate. Non sappiamo più come fare".

Ricordiamo il numero whatsapp Altarimini 347 8809485