Portoverde di Misano, sabato ultima giornata per l'ecopoint temporaneo di Hera

Attualità

Misano Adriatico

| 11:39 - 23 Agosto 2019

Ecopoint Hera presso il comitato di Quartiere Portoverde.

Sabato mattina sarà operativo per il settimo ed ultimo sabato consecutivo l’ecopoint temporaneo per la distribuzione di bidoni e sacchi per le zone porta a porta e delle Carte Smeraldo da utilizzare nelle zone in cui è attivo il servizio stradale.

Il presidio, organizzato da Hera su richiesta del Comune di Misano Adriatico, è a disposizione del pubblico dalle 9.00 alle 13.00 presso la sede del Comitato di frazione di Portoverde in via Calle dei Mercanti 22.

Potranno recarsi presso l’ecopoint solo le utenze domestiche (famiglie) che, pur avendo ricevuto le comunicazioni a casa, non hanno ancora ritirato la Carta Smeraldo necessaria per accedere ai cassonetti di carta, plastica lattine, indifferenziato e potature, presenti sul territorio o i bidoncini e i sacchi per il porta a porta.

Le attività commerciali dovranno rivolgersi al Servizio Clienti per richiedere un sopralluogo da parte dei nostri tecnici.

Tutte le operazioni di modifica contratto, attivazione nuove utenze, cessazioni e subentri, devono essere effettuate solo presso il Servizio Clienti di Hera: Numero gratuito 800.862.328 (dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 22.00 ed il sabato dalle 08.00 fino alle 18.00) o presso lo Sportello Hera di Cattolica in via Carlo Alberto Dalla Chiesa 31, che fino al 30/9 è a disposizione dei cittadini martedì, mercoledì, giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 13.00.