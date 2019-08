Frasi sui viaggi che ti faranno venire voglia di partire: le più belle

Attualità

Nazionale

| 10:28 - 23 Agosto 2019

Viaggiare.

Partire è un’esperienza costruttiva che portandoci alla scoperta di qualcosa di nuovo e insolito ci arricchisce e ci fa oltrepassare confini che credevamo conoscere. Culture lontane, paesaggi mai visti, sapori e profumi inebrianti per un viaggio dell’anima che ci farà tornare a casa sicuramente migliori.

Se stai cercando l’ispirazione per la tua prossima partenza, ecco le frasi più belle e le citazioni sui viaggi più famose. Pronto per partire? Per la ricerca delle frasi è stato utilizzato come ispirazione il sito https://polarstar.online/.



Frasi sui viaggi che ti faranno venire voglia di partire

Il mondo è un libro, e chi non viaggia ne legge solo una pagina.

(Agostino d'Ippona)



Colui che vuole viaggiare felice deve viaggiare leggero.

(Antoine De Saint Exupery)



La meta è partire.

(Giuseppe Ungaretti)



Non ci importa tanto di non arrivare da nessuna parte quanto di non avere compagnia durante il tragitto.

(Anna Frank)



Le radici sono importanti, nella vita di un uomo, ma noi uomini abbiamo le gambe, non le radici, e le gambe sono fatte per andare altrove.

(Pino Cacucci)



Non andare dove il sentiero ti può portare; vai invece dove il sentiero non c’è ancora e lascia dietro di te una traccia.

(Ralph Waldo Emerson)



La mia casa continuerà a viaggiare su due gambe e i miei sogni non avranno frontiere.

(Che Guevara)



Viaggiare è come innamorarsi: il mondo si fa nuovo

(Jan Myrdal)



E non c’è niente di più bello dell’istante che precede il viaggio, l’istante in cui l’orizzonte del domani viene a renderci visita e a raccontarci le sue promesse.

(Milan Kundera)



Il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà come è per penetrare in una realtà inesplorata che sembra un sogno.

(Guy de Maupassant)



Qual è il vero significato della parola viaggiare? Cambiare località? Assolutamente no! Viaggiare è cambiare opinioni e pregiudizi.

(Anatole France)



In verità, il viaggio attraverso i paesi del mondo è per l’uomo un viaggio simbolico. Ovunque vada è la propria anima che sta cercando. Per questo l’uomo deve poter viaggiare.

(Andrej Tarkowsky)



Un viaggio di mille miglia comincia sempre con il primo passo.

(Lao Tzu)



C’è gente che viaggia per conoscere persone nuove; io per dimenticare quelle che già conosco.

(Anonimo)



Chi viaggia senza incontrare l’altro, non viaggia, si sposta.

(Alexandra David-Néel)



Partire è vincere una lite contro l’abitudine.

(Paul Morand)



Non c’è uomo più completo di colui che ha viaggiato, che ha cambiato venti volte la forma del suo pensiero e della sua vita.

(Alphonse de Lamartine)



Non potrai mai attraversare l’oceano se non hai il coraggio di perdere di vista la riva.

(Cristoforo Colombo)



Se vuoi essere migliore di noi, caro amico, viaggia.

(Johann Wolfgang Von Goethe)



Viaggiare è camminare verso l’orizzonte, incontrare l’altro, conoscere, scoprire e tornare più ricchi di quando si era iniziato il cammino.

(Luis Sepúlveda)



Viaggiare rende modesti. Ci mostra quanto è piccolo il posto che occupiamo nel mondo.

(Gustave Flaubert)



Quale mondo giaccia al di là di questo mare non so, ma ogni mare ha un’altra riva, e arriverò.

(Cesare Pavese)



Diversivo, distrazione, fantasia, cambiamenti di moda, di cibo, amore e paesaggio. Ne abbiamo bisogno come dell’aria che respiriamo. (Bruce Chatwin)



I grandi viaggi hanno questo di meraviglioso, che il loro incanto comincia prima della partenza stessa. Si aprono gli atlanti, si sogna sulle carte. Si ripetono i nomi magnifici di città sconosciute.

(Joseph Kessel)



Le nostre valigie erano di nuovo ammucchiate sul marciapiede; avevamo molta strada da fare. Ma non importava, la strada è la vita.

(Jack Kerouac)



Se fai un viaggio lungo sia leggero il tuo bagaglio: sarai meno stanco e più disposto ad accogliere ciò che ti sarà donato ogni nuovo giorno. (Enzo Bianchi)



Sembra esserci nell’uomo, come negli uccelli, un bisogno di migrazione, una vitale necessità di sentirsi altrove.

(Marguerite Yourcenar)



Chi ha bisogno di più di una valigia è un turista, non un viaggiatore.

(Ira Levin)



Difficile diventare adulti se non si fa un viaggio da soli. È un modo per superare la paura dell’altro e anche di sé stessi, in cui ci si trova a fronteggiare la nostalgia, si arriva alla riscoperta delle radici. Finché non fai un viaggio da solo non impari a rapportarti con gli altri.

(Paolo Rumiz)



Se vuoi lasciarti ispirare da altre frasi per il tuo prossimo viaggio, puoi approfondire la tua ricerca sul sito https://frasibelle.eu/.