Incendio a Santa Giustina, ancora al lavoro per spegnimento e messa in sicurezza

Cronaca

Rimini

| 10:11 - 23 Agosto 2019

Le fiamme nella notte a Santa Giustina.

E’ stato un incendio di notevoli dimensioni (VIDEO) quello che, causato sembra da un fulmine, nella serata di giovedì , attorno alle ore 20, ha avvolto la sede di un’azienda agricola di via Longiano, a Santa Giustina, contenente un elevato numero di "balle di fieno compresse".

Una tipologia di materiale che ha posto diverse problematiche ai Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti assieme ad altre forze dell’ordine tra cui alcune pattuglie della Polizia locale di Rimini, sia per la emissione di fumi, sia per la presenza di liquami derivanti dalle attività di spegnimento che per concludersi definitivamente proseguiranno ancora per qualche giorno. Diversi i mezzi impegnati oltre che nel contenimento e nello spegnimento delle fiamme anche nella messa in sicurezza degli animali dell’allevamento.

Intervenuti sul posto gli operatori della Polizia Locale riminese si sono attivati in ausilio dell’attività di spegnimento provvedendo a mettere in sicurezza la zona chiudendo al traffico pedonale e veicolare via Longiano e spazi limitrofi.