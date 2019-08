Si chiamava Abramo Cecchini la vittima dell'incidente stradale in Alta Valmarecchia

Cronaca

| 07:44 - 23 Agosto 2019

Si chiamava Abramo Cecchini e aveva 48 anni il centauro morto nel terribile schianto di giovedì nella tarda mattinata nei pressi di Novafeltria. L'uomo, residente a Cesena, era impegnato in una escursione con alcuni amici in Alta Valmarecchia. L'incidente è avvenuto in un tratto compreso tra Ponte Messa e la località Santa Maria d'Antico di Maiolo, dopo Ponte Prena. Poco prima delle 13, all'uscita di una curva, l'uomo ha perso il controllo della sua Ducati Hypermotard, centrando alcuni segnali stradali e finendo la sua corsa contro un albero. L'esatta dinamica è ancora al vaglio dei Carabinieri, giunti sul posto assieme al personale del 118. L'uomo è spirato poco dopo l'arrivo dei sanitari, troppo gravi le conseguenze dello schianto. Cecchini, molto conosciuto nel cesenate per la sua passione motociclistica e sportiva, lascia la compagna e due figli.