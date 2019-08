Ferragosto, il bilancio della Polizia Ferroviaria di Rimini: identificate 489 persone

Cronaca

Rimini

| 07:29 - 23 Agosto 2019

Controlli della Polizia Ferroviaria.

Bilancio di Ferragosto per la Polfer di Rimini. Durante la settimana culminata con il 15 agosto gli agenti hanno impiegato 53 pattuglie in servizi di vigilanza nei principali scali della provincia. I servizi straordinari di controllo antiterrorismo sono stati 7. In totale sono state identificate 489 persone, 155 delle quali con precedenti, 5 sono state invece segnalate per varie violazioni. I controlli e i servizi d'ordine sono stati effettuati in Fiera, presso la Beach Arena e allo stadio.

Particolare attenzione è stata rivolta all'identificazione di minorenni. Non è raro infatti che i ragazzini decidano di raggiungere la Riviera all'insaputa dei genitori.

La Polfer ha inoltre aiutato un signore anziano in difficoltà dopo aver sbagliato treno e ha rintracciato una donna che, dopo una lite in famiglia, si era allontanata senza dare notizie.

La Polfer ha garantito la sicurezza delle persone passate per le stazioni di Rimini, Riccione (quest'anno presidiata dagli agenti per tutta l'estate) e Cattolica.