Cronaca

Rimini

| 07:14 - 23 Agosto 2019

Un fulmine colpisce un deposito di fieno e da lì si sprigiona un grosso incendio. E' successo giovedì sera verso le 20 in una azienda agricola in via Longiano a San Martino in Riparotta di Rimini. Il forte temporale che si è abbattuto nella zona è stato accompagnato da tuoni e fulmini. Una scarica elettrica ha colpito l'azienda agricola facendo partire l'incendio. Sul posto i Vigili del Fuoco e personale della Polizia Locale. Ingenti i danni alla struttura.