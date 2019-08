Cattolica, in piazza Primo Maggio un grande tributo alla musica anni '70 e '80

Eventi

Cattolica

| 16:50 - 22 Agosto 2019

West River Band.

Venerdì 23 agosto (ore 21.30) piazza Primo Maggio di Cattolica ospita il nuovo live tour della West River Band, gruppo pesarese protagonista di un'emozionante tributo ai cantanti e alle band americane degli anni '70-'80: Eagles, Dobbie Brothers, Supertramp, America, Creedence Clearwater Revival, Toto, Lynyrd Skynyrd, The Knack, Steve Miller Band, ma anche Robert Palmer, Christopher Cross e Simon&Garfunkel.

E' la "West Coast" a farla da padrone dunque, con tutte le sue contraddizioni che l'hanno resa famosa in tutto il mondo. Canzoni con riferimenti satanici come "Hotel California" e altre con inni a Dio, come "Jesus is just allright", passando per il rock'n roll e per ballate romantiche.



I componenti della band: Erick Rossini (voce solista e basso), Danny Marcolini (chitarra e voce solista), Claudio Salvi (tastiere e cori), Valerio Gambini (chitarra solista e cori), Maurizio Guerra (batteria).