Lavoro nero a Rimini: scoperti 308 lavoratori irregolari, 47 aziende sospese

| 16:36 - 22 Agosto 2019

Tempo di bilanci per l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini. Da inizio 2019 sono state 440 le aziende ispezionate in Provincia, in tutti gli ambiti produttivi: dai pubblici esercizi all’edilizia, dall’agricoltura alla mitilicoltura, dagli autotrasporti all’industria. I controlli sono stati intensificati nel periodo di ferragosto, in particolar modo per contrastare la diffusione di lavoro nero o sommerso. Un'attività portata a termine assieme ai funzionari ispettivi di Inps e Inail e con la collaborazione dell'Ausl Romagna e di tutte le forze dell'ordine, dalla Guardia di Finanza alla Polizia Municipale, dalla Polizia ai Carabinieri. Da inizio 2019 l'Ispettorato Territoriale del Lavoro ha scoperto 308 lavoratori irregolari, 163 in nero. Sono state 47 le aziende sospese, in quanto utilizzavano lavoratori irregolari in misura superiore al 20% del totale della forza lavoro impiegata.