Stop del caldo africano: wekeend con tempo variabile, più stabile in costa

Attualità

Rimini

| 16:26 - 22 Agosto 2019

Nuvole sulla spiaggia di Rimini (foto di repertorio).

Un weekend all'insegna della variabilità sul riminese, dopo una breve ondata di caldo dovuta all'anticiclone africano, che ha portato una condizione moderata di disagio a causa dei tassi di umidità. Venerdì sono attesi dei piovaschi tra metà mattinata e primo pomeriggio, più probabili sulla Valmarecchia. Sabato schiarite nella prima parte di giornata, altri rovesci in particolar modo sui rilievi.



Previsioni a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Venerdì 23 Agosto 2019



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso al mattino, molto nuvoloso nel pomeriggio-sera.

Precipitazioni: deboli e a carattere di piovasco fra metà mattinata e primo pomeriggio, più probabili su Valmarecchia piuttosto che in costa. Nel complesso, tuttavia, tempo stabile per buona parte del giorno.

Temperature: stazionarie, con valori minimi compresi fra i +17° delle zone interne e i +22° della costa, massime non superiori a +29°.

Venti: deboli-moderati, in rotazione da Ovest/Nord-Ovest a Nord-Est nel corso delle ore.

Mare: poco mosso.

Radiazione UV: 1/3 (bassa).

Attendibilità: alta.



Sabato 24 Agosto 2019



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: parzialmente nuvoloso per tutto l’arco di giornata, con schiarite più ampie fra tardo mattino e primo pomeriggio.

Precipitazioni: assenti al mattino. A carattere di rovescio o temporale, nel corso del pomeriggio, sui rilievi. Stabile su pianure e coste. La serata trascorrerà all’insegna di tempo stabile.

Temperature: in lieve flessione, con valori minimi compresi fra i +16° delle zone interne e i +20 della costa, massime che si spingeranno non oltre i +29°.

Venti: deboli da Nord-Ovest in mattinata, in rotazione a Nord-Est nel pomeriggio.

Mare: poco mosso.

Radiazione UV: 5/7 (media).

Attendibilità: alta.



Domenica 25 Agosto 2019



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso nel corso della giornata. Maggiori schiarite lungo la costa.

Precipitazioni: assenti al mattino. Temporali sui monti nel corso del pomeriggio, stabile sulla fascia costiera. Serata asciutta.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento, con valori minimi compresi fra i +17° delle zone interne e i +21° della costa, massime fino a +30° in pianura, non oltre +28° sulla costa.

Venti: deboli e variabili, con ventilazione da Est/Nord-Est nel pomeriggio.

Mare: poco mosso.

Radiazione UV: 5/7 (media).

Attendibilità: alta.



Linea di tendenza



L’inizio dell’ultima settimana del mese di Agosto sarà ancora all’insegna di una variabilità meteorologica. Frequenti rovesci e temporali sui rilievi nelle ore pomeridiane, mentre il tempo sarà in prevalenza stabile sulla costa. Nuvolosità parziale, con addensamenti anche compatti nelle ore centrali del giorno. Temperature stazionarie in linea con le medie del periodo.



Ulteriori aggiornamenti sempre disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com

Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook e INSTAGRAM