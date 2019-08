Si perde tra la vegetazione all'eremo di Madonna di Saiano, soccorso escursionista

Attualità

Poggio Torriana

| 16:20 - 22 Agosto 2019

Le operazioni di soccorso dell'escursionista a Madonna di Saiano.

Il Soccorso Alpino e Speleologico è intervenuto alle 13.40 di oggi (giovedì 22 agosto) per soccorrere un escursionista in zona eremo della Madonna di Saiano, a Poggio Torriana. L'uomo, un 57enne originario di Meldola, ha perso l'orientamento in una zona molto fitta di vegetazione, e si è trovato impossibilitato a proseguire. Ha contattato la moglie che ha lanciato l'allarme. Sul posto è intervenuta una squadra medicalizzata del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che ha raggiunto il 57enne, aprendo un sentiero tra la vegetazione. L'escursionista presenteva escoriazioni sul corpo, ma era in buone condizioni di salute. E' stato accompagnato all'ambulanza del 118.