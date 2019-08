Incidente mortale sulla Marecchiese: si schianta con la moto contro un segnale stradale

Cronaca

Pennabilli

| 14:36 - 22 Agosto 2019

I rilievi dell'incidente mortale sulla Marecchiese.

Si è conclusa in tragedia l'escursione nell'entroterra di Rimini di quattro motociclisti del cesenate. Uno di loro, un 49enne, ha perso la vita sulla strada Marecchiese, alle 13.45 circa di oggi (giovedì 22 agosto) in un tratto compreso tra Ponte Messa e la località Santa Maria d'Antico di Maiolo, dopo Ponte Prena. Il gruppo stava viaggiando in direzione Rimini, quando il 49enne, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo della sua moto in curva, andando a sbattere con violenza contro un segnale stradale, che nell'impatto è stato completamente divelto. Vani i tentativi di prestare soccorso da parte del personale sanitario del 118. E' stata anche allertata l'eliambulanza, ma purtroppo per il centauro non c'è stato nulla da fare. Sul posto, per i rilievi e per regolare il traffico, le pattuglie dei Carabinieri di Novafeltria e di Pennabilli.