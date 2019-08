Tremila pezzi sequestrati nel maxi blitz anti venditori abusivi sulle spiagge di Bellaria Igea Marina

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 13:32 - 22 Agosto 2019

Il maxi sequestro operato da Carabinieri e Polizia Municipale.

Questa mattina (giovedì 22 agosto) blitz anti-abusivismo commerciale di Carabinieri e Polizia Municipale a Bellaria Igea Marina, sul lungomare Pinzon. L'azione è stata supportata dall'elicottero del 13esimo Nucleo Elicotteri Carabinieri di Forlì e ha permesso il sequestro di 800 borse, 400 oggetti di bigiotteria, 500 oggetti di elettronica, 150 articoli di pelletteria, 100 costumi da bagno, 200 sculture di legno, 200 asciugamani, 150 ombrelli e 500 capi di abbigliamento. Gli agenti della Polizia Municipale e i Carabinieri, al comando del Luogotenente Antonio Amato, hanno infatti fermato quattro venditori abusivi, tutti cittadini stranieri in regola con la normativa sul soggiorno. Per tutti e quattro è scattata sanzione amministrativa per commercio abusivo su aree pubbliche.