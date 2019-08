A Riccione proiezione di 'Tutto liscio', film omaggio alla musica da balera

Eventi

Venerdì 23 agosto con la Musica nel Cuore a Cinema in Giardino, ospiti Piero Maggio', Mirko Casadei e lo sceneggiatore Samuele Sbrighi a presentare Tutto Liscio, l'omaggio alla musica “da balera” e alla riviera romagnola.



Gli ospiti saranno presenti per un aperitivo, prima della proiezione in sala, al Pepper di Riccione.



Mirko Casadei firma la colonna sonora del film, il nuovo singolo si intitola “Come se non fosse niente” una ballata pop-folk che racchiude il concept del film, il brano è scritto e composto da Mirko Casadei, con l’arrangiamento del romagnolo Stefano Nanni. Il film “Tutto Liscio!” è prodotto da “La Famiglia Film” di Rimini, produttore esecutivo Luca Camposarcuno ed ha un cast quasi tutto romagnolo e tanti attori emergenti, future promesse per il cinema, che regalano al film tante scene legate anche al turismo più giovane della Romagna e al ricambio generazionale, in una Rimini vacanziera sempre più bella e all’avanguardia. Il film è stato girato tra Rimini, Santarcangelo e Riccione. Nel cast anche l’Orchestra di Mirko Casadei nella propria veste e il re del liscio Raoul Casadei che fa un cameo di se stesso, sostenendo il cantante Brando Braun (Piero Maggiò) e la band dei Tutto Liscio.



INFORMAZIONI. Il costo del biglietto d’ingresso è 5 euro, mentre per le anteprime è 7 euro (ridotto a 6 euro per over 65 e under 12). L’abbonamento, escluse le anteprime, comprende 5 film al prezzo di 20 euro. L’arena di Cinema in Giardino si può raggiungere anche con il trenino (sconto di un euro sul biglietto per chi si presenta con il ticket del trenino).