In arrivo nuovi autovelox sulle strade di Rimini: anche sulla consolare per San Marino

| 13:08 - 22 Agosto 2019

Nuovi autovelox in arrivo sulle strade di Rimini. E' l'amministrazione comunale ad aver avviato la procedura per l'installazione, dopo il periodo di monitoraggio sulla via Emilia (Strada Statale 9), sul tratto di via Popilia della Statale 16, sulla Consolare per San Marino (Strada Statale 72). Un monitoraggio, svolto dal 18 al 23 luglio, avviato dopo le numerose segnalazioni di cittadini relative alle alte velocità raggiunte dagli automobilisti, anche nelle ore notturne. Sulla via Emilia sono state registrate anche velocità superiori a 130 km/h, sulla Consolare Rimini-San Marino il picco massimo di 155 km/h. E ora