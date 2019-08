Esenzioni fiscali per le botteghe storiche di Rimini: una cena per approfondire il tema

Attualità

Rimini

22 Agosto 2019

Un precedente incontro tra i funzionari comunali e gli imprenditori di Zeinta di Borg.

Mercoledì 28 agosto il giardino della sede di Zeinta di Borg, in via Covignano, ospiterà alle 20 la seconda edizione della cena dedicata alle botteghe storiche di Rimini. Si tratta di un appuntamento che permette ai partecipanti, imprenditori del territorio, di approfondire una possibilità, in caso di 50 anni di lavoro continuativo con la stessa attività e allo stesso indirizzo: l'iscrizione all'albo delle botteghe storiche di Rimini, istituito da una legge regionale del 2008 (si paga solo bollo da 16 euro), e godere quindi di agevolazioni fiscali, in particolare per la Tari. Inoltre è possibile anche partecipare a bandi regionali ad hoc. Alla cena saranno presenti Emma Petitti, vice presidente riminese della regione Emilia Romagna, e un funzionario comunale, che spiegheranno al meglio questa possibilità.