Montefiore Conca, weekend di eventi tra musica, feste e conferenze

Eventi

Montefiore Conca

| 11:38 - 22 Agosto 2019

Opera del Maestro Pasquini.

Si avvicina un altro lungo week end ricco di eventi a Montefiore Conca.

Dal 23 al 25 agosto si terrà presso l’Antica Bottega del Vasaio, nel cuore del borgo medioevale, il Corso di Lavorazione dell'Argilla. Un viaggio nell’affascinante mondo della lavorazione della ceramica aperto a ragazzi e adulti, anche senza esperienza. Un corso intensivo che avrà una durata complessiva di 15 ore (23, 24 ,25 agosto dalle ore 10 alle 15) - Informazioni e iscrizioni Elisabetta Ferrario 347/5438093.

Dall’arte della ceramica a quella del colore, con "La rocca, pennelli e colori" in programma per sabato 24 agosto.

Dalle ore 15.00 alle 19.00, presso le sale della Rocca Malatestiana, la pittura estemporanea del Maestro Marco Pasquini. L’evento di pittura live, sarà anche l’occasione per visitare un’esposizione di quadri dell’artista. A cura dell’Ass. Cult. Compagnia di Ricerca - info 349 4449144 – 0541 980179.

Dalle ore 19.00, sempre di sabato 24 agosto, nella splendida cornice dell’Arena della Rocca, si accende la musica di Rocca'n roll. Se siete alla ricerca di un festival Rock'n'roll, Blues, Punk'n'roll che vi faccia muovere i piedi e battere le mani, magari in un ambiente unico, ai piedi di un castello medievale dalla forma fiera e baldanzosa, con un panorama da urlo su 40 chilometri di riviera romagnola che brilla nella notte? Allora la ricerca è finita. Durante Rocca'n roll, si alterneranno sul palcoscenico band caratterizzate da potenti riff di chitarra e martellante grancassa vi regaleranno un grande show che sicuramente non annoierà. The bone machine [ R'N'R' / Psichobilly], The Monotapes [ R'N'R' / Rhythm & Blues ], Bleah [Punk / Rock / HC], in chiusura il Djset di Dj Ursus - Rock 360° (Ingresso libero, in caso di maltempo l'evento verrà annullato, tutte le info: www.facebook.com/events/511878059620725/).

Con il calare della sera la Rocca Malatestiana si popolerà di affascinanti rapaci. Sempre sabato 24 agosto, dalle 21.00 alle 23.00 le splendide creature notturne, saranno presenti nella corte e nelle grandi sale del castello, rendendo ancora più suggestive le visite accompagnate da guide in abito storico (info e prenotazioni 349 4449144 – 0541 980179).

Nel pomeriggio di domenica 25 agosto, nella frazione di Serra di Sotto, i rinnoverà la tradizionale

Festa parrocchiale di Santa Maria della Neve. Per una comunità è importante mantenere le tradizioni e vivere la propria storia. Dalle ore 17.00 celebrazione della Santa Messa, a seguire rinfresco ed intrattenimento per tutti.

Alle ore 21.00, appuntamento alla Rocca Malatestiana, questa volta i cancelli del castello si apriranno per ospitare la conferenza del Prof. Andrea Vitali, medievista e storico del simbolismo, su "I tarocchi, storia e divinazione". L’incontro, che avrà inizio alle ore 21, si preannuncia di grande interesse sia per gli appassionati della tematica sia per gli amanti del Rinascimento, in quanto il prof. Vitali, riconosciuto tra le massime autorità internazionali sull’argomento, parlerà delle sue importanti scoperte che riguardano l’inventore di quel gioco, il significato della parola ‘Tarocco’ (informazioni a tutt’oggi ancora non divulgate), oltre alla reale storia di quelle carte considerate dall’ambiente accademico una delle più straordinarie realizzazioni del pensiero umanistico italiano.

anche in occasione della conferenza sarà possibile visitare il castello in compagnie di guide specializzate. Infoline 349 4449144 – 0541 980179 (ingresso a pagamento) - Organizzazione Ass. Cult. Compagnia di Ricerca - in collaborazione con l'Ass. Cult. Identità Europea.

Per rimanere aggiornati su tutti gli eventi di Montefiore, è possibile consultare

la pagina Facebook

Per informazioni: Comune di Montefiore Conca: + 39 0541 980035

UFFICIO UIT: uit.montefiore@gmail.com