Bollette dell'acqua con conguagli, attenzione: i consigli di Federconsumatori Rimini

Attualità

Rimini

| 10:54 - 22 Agosto 2019

Stanno arrivando in questi giorni le prime bollette acqua con il conguaglio tariffari

relativo all'anno 2018 e diverse persone si sono rivolte presso le sedi Federconsumatori.

L'associazione ricorda che, per chi ha già comunicato al gestore la corretta composizione del proprio nucleo familiare ha avuto il nuovo calcolo tariffario pro-capite, con a disposizione più fasce , una a prezzo agevolato, una standard o intermedia e due per il consumo eccedente.

Questo significa che in una famiglia numerosa ogni componente avrà una quota di consumo acqua come sopra descritto, contro la precedente quota fissa di consumo a famiglia indipendentemente dai componenti del nucleo, gli effetti della nuova tariffazione si possono riassumere in questo modo:

1) in una diminuzione dei costi della bolletta per i nuclei familiari più numerosi

2) un aumento dei costi della bolletta, percentualmente anche a due cifre, per i nuclei familiari sotto i tre componenti.

Inoltre Federconsumatori ricorda che il conteggio tariffario sopra esposto è retroattivo a tutto il 2018 e pertanto per coloro che non hanno ancora comunicato la loro composizione familiare l’Autorità ha previsto un periodo transitorio nel quale il Gestore del servizio idrico, qualora non disponga dell’informazione del numero componenti, può procedere a fatturare considerando il numero componenti del nucleo familiare pari a tre componenti , parametro che sarà usato per il calcolo della tariffa fino al recupero del dato corretto e comunque non oltre al 31 dicembre 2021.

Lo spreco dell'acqua va contrastato e va incentivato e premiato l'utilizzo corretto di un bene così prezioso, ma occorre sottolineare che nella provincia di Rimini in base ai dati 2018 i nuclei familiari con meno di tre componenti sono pari al 64%, molti di questi nuclei, composti in particolare da giovani ed anziani saranno coloro maggiormente esposti e colpiti da un aumento della bolletta acqua.