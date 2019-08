Quasi nudo in bicicletta al porto di Rimini, la sgambata finisce in mare

Attualità

Rimini

| 09:58 - 22 Agosto 2019

Un fotogramma della performance del ciclista.

Alla maniera di Borat, al limite dell'abbigliamento adamitico, in sella ad una bici sulla Palata di Rimini al porto, con finale in acqua. Le curiose immagini sono finite sui social e sono state condivise da tantissime persone. Si potrebbe dare la colpa al caldo oppure a qualche rotella che manca al protagonista del video. Ma la spiegazione è più semplice. Si tratta di un altro video del gruppo Dafne Fixed di Rimini, non nuovo a performace divertenti e fuori dalle righe dedicate alle due ruote. Il protagonista delle immagini, viaggia tranquillo quasi come mamma l'ha fatto, sulla parte pedonale della Palata del porto, con vista sulla Ruota. Indossa il "Borat Mankini", costume "essenziale" reso famoso dal film Borat composto da un pezzo unico che, a malapena, nasconde i gioielli di famiglia. L'atleta, dopo aver allegramente pedalato, decide di spegnere i bollenti spiriti tuffandosi in mare, fino alla prossima "follia" sulle due ruote.