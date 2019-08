Rimini Calcio, ufficiale l'ingaggio del centrocampista Andrea Montanari

Sport

Rimini

| 21:11 - 21 Agosto 2019

Andrea Montanari in azione.

Come anticipato nel pomeriggio, il Rimini ha ufficializzato l'ingaggio di Andrea Montanari, centrocampista classe ’87, che così sarà un giocatore biancorosso anche per la prossima stagione. Andrea è infatti reduce da due campionati con la maglia a scacchi, il primo in Serie D con 31 gettoni di presenza e il secondo, l’anno scorso, in C con 35 presenze e una rete.

IL TEST DI GIOVEDI' L’allenamento congiunto con la Nazionale di San Marino, in programma giovedì al “Romeo Neri”, avrà inizio alle 16.45 anziché alle ore 17.30. La seduta si svolgerà a porte chiuse.

ABBONAMENTI Sono 705 le tessere finora sottoscritte. Giovedì gli uffici del "Romeo Neri" saranno chiusi ma sarà sempre possibile sottoscrivere le tessere nel punto vendita Tabaccheria Pruccoli in viale Vespucci 69 (0541.27656). Gli uffici di piazzale del Popolo saranno regolarmente operativi venerdì, dalle 17 alle 19.30 e sabato, ultimo giorno della campagna abbonamenti, dalle 10 alle 12.30.