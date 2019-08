Cadde per raggiungere la sua camera d'albergo a Riccione: Lorenzo Persichini è morto dopo 2 anni di coma

Cronaca

Riccione

| 19:03 - 21 Agosto 2019

L'hotel Tenerife dove Lorenzo era alloggiato assieme a un gruppo di amici.

Era finito in coma per colpa di una caduta da 5 metri di altezza mentre tentava di raggiungere dall’esterno la sua stanza all’hotel Tenerife di Riccione, nell’agosto del 2017, di cui aveva dimenticato le chiavi. È morto questa mattina a 19 anni il marchigiano Lorenzo Germani Persichini, in coma dopo il drammatico incidente avvenuto in vacanza con amici. Il giovane era stato trovato soltanto il mattino dopo dal titolare della struttura aggrappato con un filo alla vita. Trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena è stato ricoverato in rianimazione per il gravissimo trauma cranico. Ha trascorso i mesi in un istituto di riabilitazione, dal quale però non è più uscito.